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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı gözetleme kulelerinde yürütülen çalışmalar ile orman yangın ekiplerinin hazırlıkları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı gözetleme kulelerinde yürütülen çalışmalar ile orman yangın ekiplerinin hazırlıkları denetlendi.

        Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve beraberindekiler, yüksek kesimlerde bulunan yangın gözetleme kulelerini ziyaret ederek "duman avcıları" olarak görev yapan kule personeli ve yangın söndürme ekipleriyle bir araya geldi.

        Yalçın, gazetecilere, yangın sezonu kapsamında sürdürülen gözetleme faaliyetleri ile ekiplerin hazırlık durumunu yerinde incelediklerini belirtti.

        Kule personelinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Yalçın, "Orman yangınlarıyla mücadelede erken tespit, etkin gözetleme ve hızlı müdahale büyük önem taşıyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere gece gündüz demeden görev yapan kule personeli ve yangın ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - Tarım alanları yakın takipte

        Beyşehir ilçesinde ekili alanlarda hastalık, zararlı ve ürün gelişim kontrolleri aralıksız devam ediyor.


        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, ilçe genelindeki sebze ve meyve bahçeleri ile hububat ekili alanlarda denetim ve incelemelerini sürdürüyor.

        Sahada yürütülen çalışmalarda sebze ve meyve bahçelerinde hastalık ve zararlı takibinin yanı sıra ürünlerin gelişim durumu kontrol edilirken, hububat alanlarında ise biçerdöver kontrolleri ile süne emgi analizleri için numune alma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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