Konya aylık ihracatta tarihinin en yüksek rakamına ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın ihracatının aylık bazda tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.



Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Temmuz 2026 ihracat rakamlarını değerlendirdi.



Konya'nın temmuz ayı performansıyla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 1,62 pay alarak iller sıralamasında 9. sıraya yükseldiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:



"Konya'mız temmuz ayında gerçekleştirdiği 357 milyon 520 bin dolarlık ihracatla aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatımızın yüzde 11,8 artmış olması, firmalarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve ihracat kararlılığını göstermesi bakımından son derece değerlidir. Türkiye ihracatından aldığımız payı artırarak iller sıralamasında 9. sıraya yükselmemiz de bu başarının önemli göstergelerinden biridir."



- Yılın ilk 7 ayında 2 milyar dolar sınırı aşıldı



Yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve yedi aylık ihracat performansının da olumlu seyrini sürdürdüğünü belirten Öztürk, "2026 yılının yedi ayında ihracatımız 2 milyar 48 milyon doları aşarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış kaydettik. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve korumacı eğilimlerin devam ettiği bir dönemde yakalanan bu performans, Konya iş dünyasının üretim ve ihracattaki kararlılığının en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Öztürk, ihracatı daha yüksek seviyelere taşımak amacıyla ticaret ve alım heyetleri, uluslararası fuarlar ile işbirliği organizasyonlarına devam edeceklerini bildirdi.



Rekor performansta payı olan tüm ihracatçıları, firma temsilcilerini ve çalışanları tebrik eden Öztürk, kent ve ülke ekonomisine sağlanan katkılardan ötürü teşekkür etti.

