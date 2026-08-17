Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde coğrafi işaret tescilli Çetmi Şeker Fasulyesi için düzenlenen geleneksel festivalin 11'incisi gerçekleştirildi.

Çetmi Mahallesi'nde Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Çetmi Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen festivalde fasulye davetlilere ikram edilirken, yarışmalar yapıldı, mehteran gösterisi sunuldu.

Festivalde en güzel fasulye pişirme yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdullah Adlıoğlu, yöresel lezzetin geçmişten bugüne taşınmasında büyük emeği bulunan 70 yaş üstü kadınlara teşekkür etti.

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Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ise coğrafi işaret tescilli bir ürünün tanıtımına yönelik festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ürünün bugün ulaştığı noktada üreticilerin emeğinin önemine dikkati çekti.

Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı da ata tohumlarıyla üretilen Çetmi Şeker Fasulyesi’nin bölgenin havası, toprağı ve yöre halkının emeğiyle ayrı bir değer kazandığını belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katkı sağlayan sponsor, kişi ve kuruluşlara plaketleri verildi.

Festival öncesinde Şehitler ve Gaziler Parkı'nda bulunan, Kurtuluş Savaşı'nın sembol kahramanlarından Çetmili Kara Çavuş ile oğlu Mehmet Onbaşı'nın anısını yaşatan Baba Oğul Anıtı önünde de program düzenlendi.

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- Beyşehir'de Arabaşı Şenliği düzenlendi

Beyşehir ilçesi Üstünler Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Arabaşı Şenliği bu yıl 22'nci kez gerçekleştirildi.

Üstünler beldesi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü arabaşı çorbası ve hamuru hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

Dernek Başkanı Havva Çalkar, 22 yıldır sürdürülen etkinliğin artık Üstünler için önemli bir buluşma geleneğine dönüştüğünü söyledi.

Etkinliğe katılan Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı da bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.