Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde coğrafi işaret tescilli Çetmi Şeker Fasulyesi için düzenlenen geleneksel festivalin 11'incisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde coğrafi işaret tescilli Çetmi Şeker Fasulyesi için düzenlenen geleneksel festivalin 11'incisi gerçekleştirildi.

        Çetmi Mahallesi'nde Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Çetmi Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen festivalde fasulye davetlilere ikram edilirken, yarışmalar yapıldı, mehteran gösterisi sunuldu.

        Festivalde en güzel fasulye pişirme yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdullah Adlıoğlu, yöresel lezzetin geçmişten bugüne taşınmasında büyük emeği bulunan 70 yaş üstü kadınlara teşekkür etti.

        REKLAM

        Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ise coğrafi işaret tescilli bir ürünün tanıtımına yönelik festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ürünün bugün ulaştığı noktada üreticilerin emeğinin önemine dikkati çekti.

        Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı da ata tohumlarıyla üretilen Çetmi Şeker Fasulyesi’nin bölgenin havası, toprağı ve yöre halkının emeğiyle ayrı bir değer kazandığını belirtti.

        Konuşmaların ardından etkinliğe katkı sağlayan sponsor, kişi ve kuruluşlara plaketleri verildi.

        Festival öncesinde Şehitler ve Gaziler Parkı'nda bulunan, Kurtuluş Savaşı'nın sembol kahramanlarından Çetmili Kara Çavuş ile oğlu Mehmet Onbaşı'nın anısını yaşatan Baba Oğul Anıtı önünde de program düzenlendi.

        REKLAM

        - Beyşehir'de Arabaşı Şenliği düzenlendi

        Beyşehir ilçesi Üstünler Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Arabaşı Şenliği bu yıl 22'nci kez gerçekleştirildi.

        Üstünler beldesi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü arabaşı çorbası ve hamuru hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

        Dernek Başkanı Havva Çalkar, 22 yıldır sürdürülen etkinliğin artık Üstünler için önemli bir buluşma geleneğine dönüştüğünü söyledi.

        Etkinliğe katılan Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı da bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?

        Benzer Haberler

        Konya Ovası'nda obruk alarmı: Sayı 740'ı aştı
        Konya Ovası'nda obruk alarmı: Sayı 740'ı aştı
        Konya Bilim Festivali 11'inci kez kapılarını açıyor
        Konya Bilim Festivali 11'inci kez kapılarını açıyor
        Bağışıklık sistemi kendine saldırıyor, sessiz iç savaşa dikkat
        Bağışıklık sistemi kendine saldırıyor, sessiz iç savaşa dikkat
        Konya'da şehit yakınları ve gaziler gönül sofrasında buluştu
        Konya'da şehit yakınları ve gaziler gönül sofrasında buluştu
        Konya Valisi Akın, Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerini ziyaret etti
        Konya Valisi Akın, Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerini ziyaret etti
        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker'den transfer açıklaması:
        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker'den transfer açıklaması: