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        Konya Bilim Festivali 11'inci kez kapılarını açıyor

        11. Konya Bilim Festivali, 20-23 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Konya Bilim Festivali 11'inci kez kapılarını açıyor

        11. Konya Bilim Festivali, 20-23 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik, uygulamalı atölyeler, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve dijital deneyim alanları yer alacak.

        Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festivalde, 1000 drone ile özel ışık ve koreografi gösterisi sunulacak.

        Festivalde Türkiye'nin önemli bilim, teknoloji ve savunma sanayi kurum ve kuruluşları yer alacak.

        Ziyaretçiler, milli savunma araçları ile insansız hava araçlarını yakından inceleme fırsatı bulacak.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, festivalin bilim ve teknoloji alanındaki birikimi ortaya koyan önemli bir organizasyon haline geldiğini vurguladı.

        Festivalle bilime ve teknolojiye yönelik ilgiyi daha da güçlendirmeyi, özellikle çocukların ve gençlerin bilimsel meraklarını desteklemeyi amaçladıklarını aktaran Altay, "20-23 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz Konya Bilim Festivali'mize tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin farklı şehirlerinden bilim meraklılarını Konya Bilim Merkezi'mize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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