Ereğli'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 25.08.2026 - 19:47 Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AGF 844 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında, yoldan çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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