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        Ereğli'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Ereğli'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AGF 844 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında, yoldan çıkarak şarampoldeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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