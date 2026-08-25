Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 25.08.2026 - 17:32 Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde dün iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan İzzet Ş. (22) yaşamını yitirmişti.
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