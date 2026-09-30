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        Filistin Milli Takımı-Konyaspor dostluk maçının ardından

        Filistin Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Halil, Filistin Günü etkinlikleri kapsamında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadıkları dostluk maçında çok güzel duygular yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Filistin Milli Takımı-Konyaspor dostluk maçının ardından

        Filistin Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Halil, Filistin Günü etkinlikleri kapsamında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadıkları dostluk maçında çok güzel duygular yaşadıklarını söyledi.

        Halil, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Filistin halkının minnet duygularını paylaşan Halil, "Filistin davası şerefli insanlar içindir. Sizle de buna önem verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Konya, çok tarihi ve büyük bir şehir. Bizim için burada bulunmaları mutlu etti, gururlandırdı. Muhteşem atmosfer vardı, inanılmaz bir duyguydu. Tüm herkes bunu görmüştür." diye konuştu.

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        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise maçın bir futbol müsabakasının çok ötesinde anlamlar taşıdığını vurguladı.

        Filistin Milli Takımı'nın sergilediği mücadeleyi takdir eden deneyimli teknik adam, "Gerçekten malum süreci yaşarlarken bir futbol takımı olarak hareket edebilmek, antrenman yapabilmek, maçlara hazırlanabilmek ve kamplara girebilmek büyük bir iş. Onları gönülden kutluyorum. Turnuvalara katılma hedefleri doğrultusunda çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşma boyunca duygusal anların yaşandığını aktaran Palut, tribünlerin sergilediği tutuma dikkati çekti.

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        Konyaspor’un yediği gol anında tribünlerde yaşanan heyecan ve coşkunun desteğin samimiyetini ortaya koyduğunu belirten Palut, şunları kaydetti:

        "Türk halkı, Filistin'in yanında olduğunu defalarca göstermişti. Bugün de bu desteğin vücut bulmuş halini izledik. Özellikle Filistin Milli Takımı'nın attığı golde atağın gelişiminden itibaren başlayan heyecan ve gol sonrası yaşanan içten sevinç, bence günün en anlamlı saniyeleriydi. Mükemmel koreografiler ve hazırlıklar vardı ancak yediğimiz ilk goldeki heyecan ve kutlama, taraftarımızın buraya gönülden destek vermek için geldiğini gösterdi."

        İlhan Palut, konuşmasını "İnşallah en kısa zamanda özgür ve çocukları mutlu bir Filistin görürüz." temennisiyle tamamladı.

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