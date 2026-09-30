İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin Gençlik Forumu'nda konuştu:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Çocuklar okullarına gidemiyor, enkazların arasında oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz." dedi.

Bilal Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın başından bu yana sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye genelinde pek çok faaliyet yürüttüklerini söyledi.

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Özellikle üç yıldır 1 Ocak sabahlarında İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen buluşmalara dikkati çeken Erdoğan, son etkinlikte yarım milyondan fazla İstanbullunun bir araya gelerek tüm dünyaya "Filistin'in yanındayız" mesajı verdiğini hatırlattı.

Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanının dik duruşu ve liderliğiyle ortaya koyduğu Filistin dostluğunun, Filistin ve Kudüs tamamen özgürlüğüne kavuşana kadar artarak süreceğini vurguladı.

- Bilal Erdoğan'dan boykot çağrısı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Filistin Milli Futbol Takımı maçının örnek bir organizasyon olduğunu ifade eden Erdoğan, bu organizasyonun diğer İslam ülkelerinde de düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

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Erdoğan, boykotun Filistin'i destekleme konusunda en önemli kozlardan biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Onlarca, yüzlerce markayla kafa karışıklığından ziyade boykot yapılması gereken en önemli markalar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini savunuyorum. Eğer bunu başarabilirsek o zaman dünyadaki Filistin dostu hareketin daha da güçlendiğini ve cesaretlendiğini göreceğiz. İsrail sevenlerin, soykırım destekçilerinin kendileriyle soykırım ve İsrail arasına mesafe koymak zorunda olacaklarını göreceğiz. Tabii ki unutturulmaya çalışılacak, hassasiyetleriniz aşındırılmaya çalışılacak. Arkadaşlar, Filistin ve Kudüs özgür olana kadar hassasiyetimizin azalmaması, bu bilincimizin zayıflaması için bu etkinliklerimizde de belli bir devamlılığı yaşatmak zorundayız."

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Bilal Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının konuşulacağı dönemde İsrail'in bunu engellemek içinde kentin yüzde 70'ini işgal ettiğine dikkati çekerek, "Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, onlara 'sivil' deniyor. Onlar sivil değil onlar hırsız, talancı ve işgalci. İsrailli talancılar, işgalciler bir Filistinli ailenin evini yakıyorlar, evini terk etmesini sağlıyorlar. İsrail hükümetinin bununla ilgili söyleyecek hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla dünyaya Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin bir soykırımcı, hırsız, talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor." diye konuştu.

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- "Filistin Filistinlilerin toprağı olarak kalacak"

Gazze'de 28 bini çocuk olmak üzere 75 bin insanın katledildiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çocuklar okullarına gidemiyor. Enkazların arasında oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. Gazzeliler Gazze'de yaşayacak, Batı Şerialılar Batı Şeria'da yaşayacak, Filistin Filistinlilerin toprağı olarak kalacak, üniversitelerini yerinde destekleyeceğiz, evlerinin yerinde yapılmasını sağlayacağız. Kalkacaklar kulağa hoş gelen öneriler sunacaklar. 'Filistinli gençleri çıkaralım şu üniversiteye alalım' diyecekler. Filistinli çocukları çıkaralım şuradaki okula alalım' diyecekler. 'Filistinlileri alalım şurada kamplara koyalım' diyecekler. Bunları asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetleri sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz."

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Erdoğan, Filistin meselesinin insanlığın meselesi olduğunun altını çizerek, "Eğer dünyanın gözü önünde bir milletin yok edilmesine seyirci kalırsak insanlığın da bittiği gün demektir. Bu Filistin Günü'müzün başka şehirlerde tekrarı ve bu akşam Filistin-Konyaspor maçında buluşmak dileğiyle." dedi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi İbrahim Akın, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği Gençlik ve Spor Departmanı Direktörü Boubakari Maiga, Maldivler Gençlerin Güçlendirilmesi, Spor ve Zindelik Bakanı Abdulla Rafiu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve çok sayıda kişi katıldı.