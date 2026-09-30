Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da "Gazze Mahkemesi Oturumu" yapıldı

        Konya'da "Gazze Mahkemesi Oturumu" yapıldı

        İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, "Uluslararası Gazze Mahkemesi"nin, soykırımın objektif resmini ve kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan tarihi bir belge ortaya çıkardığını belirterek, İsrail'in davranışlarını, herhangi bir yaptırım ya da hesap sorulmasına yol açmayacak şekilde sunma konusundaki boşluğu da doldurduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Konya'da "Gazze Mahkemesi Oturumu" yapıldı

        İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, "Uluslararası Gazze Mahkemesi"nin, soykırımın objektif resmini ve kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan tarihi bir belge ortaya çıkardığını belirterek, İsrail'in davranışlarını, herhangi bir yaptırım ya da hesap sorulmasına yol açmayacak şekilde sunma konusundaki boşluğu da doldurduklarını ifade etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde organize edilen Filistin Günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Gazze Mahkemesi Oturumu" yapıldı.

        REKLAM

        Oturumun açılışında konuşan Prof. Dr. Richard Falk, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı öncesinde İsrail hükümetinin üst düzeylerde çok somut uyarılar aldığını, bu uyarıları görmezden geldiğini, hatta ordu ve güvenlik yetkililerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

        Soykırım için 7 Ekim'in bahane olduğunu ifade eden Falk, "İşgalci güç İsrail'in Gazze halkına uzun süredir uyguladığı kademeli soykırıma, direnişin tırmanmasına karşı misilleme hakkı için bile gerçek bir dayanak değildi. Uluslararası Gazze Mahkemesi, sıradan mahkemelerin yapamayacağı şekilde soykırımın objektif bir resmini ve kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan tarihi bir belge ortaya çıkardı. Buna, tanıkların ve hayatta kalanların çok önemli ifadelerinin alınması da dahil." diye konuştu.

        REKLAM

        Birleşmiş Milletlerin de Batı'nın İsrail politikalarına verdiği destek nedeniyle fiilen felç olduğuna dikkati çeken Falk, medyanın da "soykırım" kelimesinin kullanımını yasaklayacak ve engelleyecek kadar bu duruma suç ortağı olduğunu vurgulayarak, "Üniversiteler ve diğer kuruluşlar ise olup bitenler hakkında gerçeği anlatmaya çalışanları cezalandırarak utanç verici bir şekilde bu sürece katıldı. Gazze Mahkemesi, İsrail'in davranışlarını, herhangi bir yaptırım ya da hesap sorulmasına yol açmayacak şekilde sunma konusundaki boşluğu da doldurdu." diye konuştu.

        Soykırımın şimdi yeni bir aşamaya girdiğine işaret eden Falk, bu aşamanın, etnik temizliğe daha fazla ağırlık verilmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarında mümkün olan en fazla sayıda Filistinlinin ortadan kaldırılması şeklinde tanımlandığını vurguladı.

        REKLAM

        Falk, Filistinlilerin kendi vatanlarının geleceğinin şekillendirilmesinde herhangi bir rol üstlenmelerinin engellendiğini dile getirdi.

        Uluslararası Gazze Mahkemesi'nin konuya ilişkin elinden gelen çabayı gösterdiğini anlatan Falk, "Şu anda bu çabaları özetleyecek bir kitap hazırlanıyor. Filistin halkının mücadelesi, hiç olmadığı kadar desteklenmeli, zira İsrail'de kendi deyimleriyle 'işi bitirme' konusunda bir tür ısrar var ve vicdanın sesi olarak inandırıcılığımızı korumak istiyorsak, teyakkuzu bırakamayız." ifadelerini kullandı.

        - "Dünyadaki sayılı uzmandan oluşan ekip soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdi"

        REKLAM

        İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Richard Falk başkanlığındaki bağımsız Gazze Mahkemesi'nin dünyada milyarlarca insanın yaptığı adalet çağrısına öncü olduğunu söyledi.

        Mahkemenin 200'den fazla tanığı, birçok uzmanı dinlediğine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

        "Dünyadaki sayılı uzmandan oluşan bir ekip soykırımı tüm boyutlarıyla ele alıp bir mahkeme kararı haline getirdi. 2 milyon insanın öldürüldüğü, şehit edildiği, eziyet edildiği bir yerde bunların soykırıma uğradığını ispat etmek zorundaydınız ama 25 Ekim 2025 tarihinde mahkeme kararının çıkmasıyla beraber artık tüm dünyada yapılan başvurularda mahkeme kararına atıfla soykırımı ispat edebiliyoruz. Adalet belki beklediğimizden daha yavaş tecelli ediyor, soykırımcılar bugün hala elini kolunu sallayarak geziyorlar, büyük bir istilacılığın konforunu sürüyorlar fakat ben inanıyorum ki gerek bu çabalar gerek insanlığın verdiği çabalarla soykırımcılar bugün olmasa yarın adalet önünde hesap verecektir. Hesap verirken de Gazze Mahkemesi Türkiye'miz adına burada ses veren, görüntü veren, destek olan herkes adına bir gurur sayfası olarak yer alacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya'da konuştu:
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya'da konuştu:
        Kaldırımda yürüyen anne ve kızının ölümüne neden olan sürücüye 22,5 yıla ka...
        Kaldırımda yürüyen anne ve kızının ölümüne neden olan sürücüye 22,5 yıla ka...
        Fransız Bisiklet tutkunu, Beyşehir'de mola verdi
        Fransız Bisiklet tutkunu, Beyşehir'de mola verdi
        Seydişehir'de üniversite öğrenilerine ek yurt imkanı sunuldu
        Seydişehir'de üniversite öğrenilerine ek yurt imkanı sunuldu
        Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi yaralandı
        Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi yaralandı
        Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya...
        Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya...