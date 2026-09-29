Seydişehir'de üniversite öğrenilerine ek yurt imkanı sunuldu

Seydişehir'de KYK yurtlarında yedek sıralamada kalan üniversite öğrencileri için yurt imkanı artırıldı.

Suğla Tarım Meslek Lisesi bünyesindeki bina, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bakım ve düzenlemelerin ardından Seydişehir Belediyesi Misafirhanesi olarak öğrenci kabulüne başladı.

Binada incelemede bulunan Kaymakam Kadir Akın Gözel, tesisin öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Gözel, "Otel konforunda hazırlanmış, her türlü imkan gözetilmiş bir yurt. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kurumlar arası işbirliğiyle önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tesis, KYK yurtlarında yer bulamayan üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilçeye sportif faaliyetler için gelen sporculara da barınma imkanı sağlayacak.