Fransız Bisiklet tutkunu, Beyşehir'de mola verdi

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Fransız gezgini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını, ilçeye gelen yabancı bisiklet tutkunlarını misafir etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Lanalot, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesindeki Beyşehir Bisiklet Evi’nin konuğu oldu.

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