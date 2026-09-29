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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde düğünde kurşun isabet eden uzman çavuşun yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

        Serkan Deveci'nin 26 Eylül'de bir düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayla ilgili zanlılar A.Ü, D.A.Ü, M.Ü. ile H.Ü. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde 26 Eylül'de yapılan düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen uzman çavuş Serkan Deveci'ye (25) isabet etmişti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deveci, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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