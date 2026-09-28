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        Konya'daki Arasta Çarşısı'nda çan sesi esnafı çay molasında buluşturuyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf, çan şeklinde eski bir zil, yayık makinesi ve çocuk ayakkabılarının etrafında sürdürdüğü çay molasıyla tebessüm ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Konya'daki Arasta Çarşısı'nda çan sesi esnafı çay molasında buluşturuyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf, çan şeklinde eski bir zil, yayık makinesi ve çocuk ayakkabılarının etrafında sürdürdüğü çay molasıyla tebessüm ettiriyor.

        Çarşı esnafından biri çay demlediğinde, yayık makinesinin üzerindeki zili çalıyor. Sesi duyan esnaf, işini kısa süreliğine bırakıp çayını almak için buluşma noktasına geliyor.

        Çay bahanesiyle bir araya gelen esnaf, günün yoğunluğu arasında sohbet ederek kısa bir mola verirken, zil de çarşının kendine özgü sembollerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

        Uygulamadan haberi olmayan ve merak edip zili çalanlar ise kısa süre sonra esnafın toplandığını görünce uygulamanın bir parçası oluyor ve çay ısmarlamak durumunda kalıyor.

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        - "Zili duyan bardağını alıp geliyor"

        Uygulamayı başlatan çarşı esnafından 52 yaşındaki berber Hüseyin Öğüt, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce başlayan uygulamanın zamanla günlük yaşamlarının bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Uygulamanın esnaf arasındaki dayanışma ve çarşının atmosferindeki samimiyetten doğduğunu belirten Öğüt, zili hem esnafı çaya çağırmak hem de çarşıya gelenlere küçük bir sürpriz yapmak için kullandıklarını anlattı.

        Uygulamanın ortaya çıkışını anlatan Öğüt, "Çay demlediğimizde tek tek dükkanları dolaşıp 'Gelin çay içeceğiz.' diyorduk. Ben 'Buna bir çözüm bulayım.' diye düşündüm. Bahçemde çan şeklinde bir zilim vardı, onu çarşıya getirdim. Çay demlediğimde de çaldım. Arkadaşların hepsi ne oluyor diye sokağa çıkınca 'Çay hazır buyurun gelin.' dedim. Gelenek böyle çıktı. Arkadaşlar da 'Bu daha iyiymiş haberleşme aracı gibi.' dediler. Zili duyan bardağını alıp geliyor." diye konuştu.

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        - "Merakından gelip çanı çalanlara da ceza olarak çay söyletiyoruz"

        Kaldırımın köşesinde duran bir yayık makinesinin üzerinde eski çocuk ayakkabıları ve bir zil durmasının insanların çok dikkatini çektiğini ve meraklandırdığını ifade eden Öğüt, şöyle konuştu:

        "Biz zili toplanmak için kullanırken merak edip çalan biri oldu. Arkadaşlar sesi duyup çay içmeye geldi. Ben de 'Çay demlemedim bir ağabey yanlışlıkla çaldı.' deyince, onlar da 'O zaman o söyleyecek çayları.' dediler. Sonra bu da böyle bir geleneğe dönüştü. Merakından gelip çanı çalanlara da ceza olarak çay söyletiyoruz. Altta tarihi bir yayık makinesi olması, üstünde de çocukluk dönemimizi yansıtan ayakkabılar olması insanların dikkati çekiyor. Biraz tuzak gibi de görünüyor. Durumu öğrenince de şaşırıyorlar. İyi bir gelenekmiş de diyorlar. Çoğu da çayları seve seve söylüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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