Konya Valisi Akın, Sultan Selim Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

Açıklamada, tarihi dokusuna ve özgün kimliğine uygun şekilde planlanan iş takvimi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, Sultan Selim Camii'nin gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması hedeflendiğ belirtildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Akın'ın, kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli eserlerinden Sultan Selim Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldığı, devam eden çalışmaları yerinde incelediği aktarıldı.

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