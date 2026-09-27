Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuş öldü

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deveci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Deveci’ye olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı.

Konya’nın Emirgazi İlçesi, Demirci Mahallesi’nde yapılan düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen uzman çavuş Serkan Deveci’ye (25) isabet etti.

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