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        Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuş öldü

        Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuş yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 00:28 Güncelleme:
        Konya'da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuş öldü

        Konya’da düğünde kurşun isabet eden uzman çavuş yaşamını yitirdi.

        Konya’nın Emirgazi İlçesi, Demirci Mahallesi’nde yapılan düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, izne geldiği öğrenilen uzman çavuş Serkan Deveci’ye (25) isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan uzman çavuş Deveci’ye olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deveci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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