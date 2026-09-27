Konyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

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