Bisiklet tutkunu yabancı çift, Beyşehir'de mola verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesi dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Teksas'ta yaşayan Lesley Rosa Turnbull ile Çinli Wei Yuan, Çin'de başlattıkları bisiklet turlarını farklı ülkelerde sürdürürken Türkiye rotasında da Beyşehir'i ziyaret etti.

Bisikletleriyle kilometrelerce yol kat eden çift, ilçede konaklayarak hem Beyşehir'i yakından tanıma fırsatı buldu hem de yolculuklarına mola verdi.

Beyşehir'de gördükleri ilgi ve Türk insanının misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren çift, Türkiye'yi ve Türk insanını yakından tanıdıkça hayranlıklarının arttığını ifade etti.

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Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu olan çift, ilçeden güzel anılarla ayrıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da ilçeye gelen yabancı tur bisikletçilerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.