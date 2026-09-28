Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Değirmenci Mahallesi'nde ikamet eden N.K.'nin evinde arama yapıldı.

        Aramada 6 kilo 595 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı N.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Konya'daki Arasta Çarşısı'nda çan sesi esnafı çay molasında buluşturuyor
        Konya'daki Arasta Çarşısı'nda çan sesi esnafı çay molasında buluşturuyor
        Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi yeni işbirliklerinin kapısını araladı
        Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi yeni işbirliklerinin kapısını araladı
        Konyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Konyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        Bisiklet tutkunu yabancı çift, Beyşehir'de mola verdi
        Bisiklet tutkunu yabancı çift, Beyşehir'de mola verdi
        Konya Valisi Akın, Sultan Selim Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını incel...
        Konya Valisi Akın, Sultan Selim Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını incel...
        Konya'da evinde 6 ruhsatsız tüfek bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da evinde 6 ruhsatsız tüfek bulunan şüpheli gözaltına alındı