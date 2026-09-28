Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Değirmenci Mahallesi'nde ikamet eden N.K.'nin evinde arama yapıldı.

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