Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon kasasından düşen kişi yaralandı.
Giriş: 29.09.2026 - 16:00 Güncelleme:
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyon kasasından düşen kişi yaralandı.
A.T, Hamidiye Mahallesi Sanayi sitesinde ilerleyen kamyonun kasasından dengesini kaybederek düştü.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.T, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
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