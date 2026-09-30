İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya'da konuştu:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dışarıdan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri bu ülkede makes bulamayacaktır, muvaffak olamayacaktır. Allah'ın izniyle bu mücadelenin belki en büyük ceremesini çekmiş olan imam hatip nesli de 21. yüzyılda bunun teminatı olacaktır." dedi.

Erdoğan, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 14. Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının 75 yıl önce faaliyete geçtiğini, içinde bulundukları lisenin de ülkenin ilk imam hatip okullarından biri olduğunu söyledi.

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Yenilenmiş hali ve teknik imkanları, sosyal donatılarıyla kente yakışır bir okulun inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu 75 yılda imam hatipler, hamd olsun bu ülkenin, bu memleketin, bu toprakları bize vatan yapan değerlerinin yitip gitmemesine muvaffak oldu. Yani bu ülke yeniden kendi normaline döndü. Yeniden bu milletin vasatı neyse o vasat, bu ülkenin vasatı haline gelmiş oldu. Yani bizi oraya buraya çekmeye çalışanların oyunları bozuldu, planları işlemedi. Nice krizler, nice darbeler ve darbe girişimleri, ne 28 Şubat'lar, ne 15 Temmuz'lar, bunların hepsine bu millet galebe çaldı ve bugün hamd olsun Türkiye belki sosyal olarak, kültürel olarak en normal dönemini yaşıyor. Bu normalleşme de tüm hızıyla devam ediyor. Bu normalleşme nedir? Kendi değerlerimizi, kendi ülkemizde özgürce yaşayabilmektir. Dışarıdan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri bu ülkede makes bulamayacaktır, muvaffak olamayacaktır. Allah'ın izniyle bu mücadelenin belki en büyük ceremesini çekmiş olan imam hatip nesli de 21. yüzyılda bunun teminatı olacaktır."

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- "Bir sonraki çığırın sağlık teknolojileri alanında olacağına inanıyorum"

Türkiye Yüzyılı hedefleriyle 21. yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye'nin amaçlandığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"21. yüzyılda bölgesinde barışı, nizamı ve huzuru tesis edecek, temin edecek bir Türkiye, dünyada paradigmaların artık konuşulduğu, insanlığın kaderinin, akıbetinin ne olacağının konuşulduğu bir dönemde hala 'Daha adil, daha huzurlu bir dünya mümkündür' diyecek bir Türkiye inşallah 21. yüzyılda mümkün olacak ve elbette ki Cumhurbaşkanımız bize Türkiye Yüzyılı hedefini bir 'kızıl elma' olarak koymuşken bizim yeni neslimizin de işte buna yönelik çalışması, bunun altını dolduracak hedeflere yönelik hareket etmesi çok önemli. Dolayısıyla işte bu özgüvenle çıkılan yolda savunma sanayimizde ulaşılan başarılar inşallah başka alanlarda da kendini göstermeye başlayacak. Burada kız öğrencilerimizin sınıflarına girdiğim zaman tıp okumak isteyenlerin sayısını da görünce söylemek istiyorum, bir sonraki kırılmanın, bir sonraki çığırın Türkiye'de sağlık teknolojileri alanında olacağına inanıyorum."

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Türkiye'de bunun için doğru altyapı ve insan kaynağının bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Hem eğitim tarafında var, hem hastane tarafında var, hem tıbbi cihaz tarafında oluşuyor, hem ilaç araştırmalarında oluşuyor. Ama sizler bunun bir sonraki nesli olacaksınız. Türkiye'den dünyaya çıkan ilk ilaç moleküllerini keşfeden bilim insanları olacaksınız. İşte birçok tedavideki en son tıbbi cihazları geliştiren araştırmacı nesil sizler olacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 23 yıldır OECD ülkelerinde ve daha da geniş anlamda TIMSS ve PISA gibi iki önemli uluslararası öğrenci değerlendirme sisteminde istikrarlı trendini koruduğunu aktaran Bilal Erdoğan, Türkiye'nin artık birçok Avrupa ülkesinin de önüne geçtiğini, listelerde ilk 5'e, ilk 10'a girdiğini belirtti.

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- "İmam hatip nesli, Efendimizin ümmeti olmaya layıklık konusunda daha çok çalışmayı kendine şiar edinmiştir"

Dünyada ilk 1000'e giren üniversite sayısının da her sene arttığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İmam hatip nesli Efendimizin ümmeti olmaya layık olma konusunda daha çok çalışmayı kendine şiar edinmiş bir nesildir. Onun için de en iyi olmaktan başka bizim mikyasımız, başka bizim bir değerlendirmemiz, hedefimiz yok. Dolayısıyla Allah'ın izniyle imam hatip nesli, hem İslam alemine örnek olacak hem bölgemizde ve dünyada daha huzur olsun, Filistin'de, Gazze'de soykırım olmasın, bölgemizde Rusya-Ukrayna Savaşı sonlansın, İran'daki savaş sonlansın ve bölgemizde huzur olsun, barış olsun. 50 yıldır çevremizde devamlı istikrarsızlıklar, devamlı savaşlar, devamlı huzursuzluklar ve bunların hepsinden etkilenen bir Türkiye. Bundan sonra bunlara seyirci kalacak bir Türkiye olmayacak. Bundan sonra bunların olmamasını temin edecek kudrete sahip bir Türkiye olacak. Allah'ın izniyle sizlerin omuzlarında, sizlerin sayesinde gençler."

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Programda konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Sami Bayrakcı da 14 yıldır düzenledikleri yarışmayı gençlere yeni ufuklar açması bakımından önemli bir çalışma olarak gördüklerini söyledi.

TİMAV'ın kurulduğu günden 2005 yılına dek imam hatipler adına hak arama mücadelesinin bir parçası olarak hizmet verdiğini dile getiren Bayrakcı, "Son 20 yıl ise imam hatiplerde öğrenci, öğretmen, veli, idareci, müfredat, içerik ve bütün bunların tamamının niteliğinin artırılması yönünde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda da Türkiye geneli hikaye yarışmamıza bugüne kadar Edirne'den Kars'a, Van'dan Ardahan'a, Konya'dan, Isparta'dan İstanbul'a her yıl en az 60 ilden yüzlerce hikaye katılıyor." ifadelerini kullandı.

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Bayrakcı, hikayelerin önce ön jüri, sonra ana jüri tarafından değerlendirildiğini ve dereceye giren ilk 8 öğrencinin belirlenmesinin yanı sıra ilk 25 hikayeyi bir kitap haline getirdiklerini belirterek, yarışmaya hikayelerini gönderecek öğrencilere teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yarışmanın, gençlerin yalnızca edebiyatla buluşmasına değil, düşüncelerini, hayallerini ve dünyaya bakışlarını ifade etmelerine de imkan sağladığına dikkati çeken Kılca, "İstiyoruz ki evlatlarımız bir yandan medeniyetimizin köklü değerleriyle yetişirken, diğer yandan bilimin, teknolojinin, yapay zekanın ve savunma sanayisinin öncüleri olsun. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük mimarları, geçmişinden güç alan, geleceğe cesaretle yürüyen, kalemiyle hikaye yazan, aklıyla yeni ufuklar açan, bilgisiyle üreten, ahlakıyla örnek olan bu gençlik olsun." ifadelerini kullandı.

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Konya Valisi İbrahim Akın da hikayeleriyle yarışmaya katılan öğrencileri ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Karatay Belediye Başkanı Kılca tarafından Erdoğan'a Mesnevi nüshası hediye edildi. Ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.