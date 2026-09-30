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        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu huzurevi ziyareti yaptı

        ​​​​​​​Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu huzurevi ziyareti yaptı

        ​​​​​​​Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

        Asım Cengiz Huzurevi'ni ziyaret eden Ustaoğlu, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, belediye tarafından huzurevine kazandırılan bocce alanında yaşlılarla maç yaptı.

        Ustaoğlu, huzurevi sakinlerinin tecrübeleriyle toplumun hafızası, geçmiş ile gelecek arasında kurulan en kıymetli köprü olduklarını söyledi.

        Ziyarette Ustaoğlu'na AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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