Hüyük'te öğrenciler huzurevini ziyaret etti

Konya'nın Hüyük ilçesinde ilkokul öğrencileri huzurevine ziyarette bulundu. Mevlana İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ilçedeki Asım Cengiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Programda, öğrenciler, tiyatro gösterisi sundu. Etkinlik, öğrencilerin huzurevi sakinleriyle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.