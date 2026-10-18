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        İletişim Başkanlığı, Konya Kitap Günleri'nde

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Konya Kitap Günleri'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı standı yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 15:47 Güncelleme:
        İletişim Başkanlığı, Konya Kitap Günleri'nde

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Konya Kitap Günleri'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı standı yoğun ilgi görüyor.

        "Okumadığın Gün Karanlıktasın" temasıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 116 yayınevinin katıldığı organizasyonda, İletişim Başkanlığı da okurlarını ağırlamaya devam ediyor.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Daire Başkanı Dr. Zeynep Zelan, burada AA muhabirine, Konya Kitap Günleri'nde oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

        Konya Kitap Günleri'ne ilk kez katıldıklarını dile getiren Zelan, "Kitap fuarlarına katılmayı önemsiyoruz. Çünkü fuarlar bizim hem okurlarımızla buluştuğumuz, temas ettiğimiz hem de yayınlarımızı tanıttığımız platformlar. İletişim Başkanlığı olarak 230'a yakın yayınımız bulunuyor. 13 kategoride, 16 farklı dilde, çeşitli konularda. Kamu diplomasisi, basın yayın, Cumhurbaşkanımızın faaliyetleri, dezenformasyon, CİMER gibi pek çok alanda yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bunları ücretsiz olarak internet adresimiz üzerinden okurlarımıza sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Zelan, fuarda hem kitaplarını hem de süreli yayınlarını tanıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        " 'Ayın Tarihi' dergimiz var 103 yaşında. 'İletişim ve Diplomasi Hakemliği' dergimiz var aynı zamanda. Dergilerimizi de gelen okurlarımıza ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Ailelere yönelik hazırladığımız 'Sosyal medya el rehberi'miz var. Kamu çalışanlarına yönelik 'Sosyal medya rehberi'miz var. Bunları da okurlarla paylaşıyoruz. Fuarda her yaştan insanla temas etme imkanı bulduk. Özellikle öğrencilerin ilgisi çok yoğun. Başladığından bu yana çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık açıkçası. Yayınlarımızı da getirmeye devam ediyoruz bu yüzden. Getirdiğimiz yayınlar yetmedi, takviye etmeye devam ediyoruz bir yandan. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer illerimizde yine kitap fuarlarına katılmaya devam etmek istiyoruz."

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        İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

        Konya Kitap Günleri, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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