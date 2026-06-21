Karatay'da "Bir Atık Çok Şey Değiştirir" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Bir Atık Çok Şey Değiştirir" 3. atık toplama yarışmasında dereceye giren okullar ödüllerine kavuştu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Karatay İnsani Değerler Eğitimi Projesi (KAİDE) İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilen yarışma, 16 Mart–22 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



Yarışma sonuçları 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanırken, dereceye giren okullar için ödül programları da tamamlandı.



Yarışma kapsamında 47 bin 392 kilogram atık geri dönüşüme kazandırılırken, öğrenciler piknik, okul şenliği ve açık hava sineması etkinlikleriyle ödüllendirildi.



Birinci olan okul piknikle, ikinci olan okul okul şenlikleriyle, üçüncü olan okul ise açık hava sinema etkinlikleriyle ödüllendirildi. Farklı tarihlerde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler çeşitli oyunlar, sportif faaliyetler ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.



Ödül programları kapsamında düzenlenen son etkinlik ise Karatay Şehir Parkı'ndaki piknik oldu.



Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’'n yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kılca, çevre bilinci konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilere teşekkür etti.



Kılca, geri dönüşüm alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının süreceğini kaydetti.

