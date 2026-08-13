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        Karatay'da Yaz Kur'an Kursları Turnuvaları ödül töreniyle tamamlandı

        Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Camiler ve Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol ile Dart Turnuvaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Karatay'da Yaz Kur'an Kursları Turnuvaları ödül töreniyle tamamlandı

        Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Camiler ve Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol ile Dart Turnuvaları tamamlandı.

        Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonlarda, futbol turnuvasında 58 takım ve 754 sporcu, kızlar dart turnuvasında ise 14 cami ve Kur'an kursundan 539 kız sporcu mücadele etti.

        Futbol turnuvasında minikler kategorisinde 30 takım ve 390 sporcu, yıldızlar kategorisinde ise 28 takım ve 364 sporcu yer aldı.

        Turnuvanın final müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi.

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        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz aylarında çocukların Kur'an kurslarına devam ederken sportif faaliyetlerle de buluşmalarını önemsediklerini belirtti.

        Turnuvaların çocukların sosyalleşmelerine ve fiziksel gelişimlerine katkı sunduğunu anlatan Kılca, "Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde gelişmesi ve yetişmesi için onlara destek olmak. Buraya katılan herkes bizim gönlümüzde birincidir. Elbette bazı takımlarımız derece yaptı ve ödül aldı. Ancak bu organizasyona katılmak, spor yapmak ve kardeşlik ortamını paylaşmak da başlı başına büyük bir kazanımdır. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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