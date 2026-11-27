Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Kontrollerde gıda güvenliği, hijyen şartları ve tüketici haklarına ilişkin uygulamalar mercek altına alındı.

Karatay Belediyesi, vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda zincir marketlerde gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerin mevzuata uygunluğu ve tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren uygulamalar titizlikle incelendi.

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Marketlerde denetim

Denetimler kapsamında ekipler, market raflarında satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihlerini, fiyat etiketlerini, gramaj bilgilerini ve saklama şartlarını inceledi. Marketlerin genel hijyen şartları ve ürünlerin muhafaza şartları denetlendi. İşletme yetkililerine gıda güvenliği ve tüketici hakları konusunda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların önlenmesi ve güvenilir alışveriş ortamının korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapıldı.

Kılca: "Hemşehrilerimizin sağlığı önceliğimiz"

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumaya büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, "Karatay’ımızda hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hemşehrilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmasını ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesini amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren her konuda gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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Denetimlerin hem tüketicilerin korunması hem de işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, "Önceliğimiz, hemşehrilerimizin sağlığını ve tüketici haklarını korurken esnafımızın da mevzuata uygun, güvenilir bir ortamda faaliyet göstermesini sağlamak. Kurallara uygun şekilde çalışan esnafımızın her zaman yanındayız. Karatay’ımızda sağlıklı ve güvenilir alışveriş ortamının korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.