Kolajen takviyelerinin cilt üzerindeki etkisine değinen ve kırışıklıkları doğrudan engellediğine dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek, takviyeler yerine genç yaşlardan itibaren güneşten korunmak, cildi nemlendirmek, düzenli uyumak ve sigaradan uzak durmanın kolajen kaybını önlemede daha belirleyici rol oynadığını söyledi.

Kolajen takviyelerinin cilt üzerine etkileri, kırışıkları azalttığı gibi konular çeşitli platformlarda tartışılırken, uzmanlar takviyeler yerine genç yaşlardan itibaren sağlıklı yaşamanın kolajen kaybını önlemede belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Kolajen takviyesi kullanıp kullanmadığı sorulan kimi gençler kolajen takviyesi kullanmadığını, kimileri kullandığını, kimileri de belli bir yaştan sonra kullanmayı düşündüğünü belirtti.

REKLAM

"Derinin kırışıklığını azalttığına dair bulgu yok"

Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek, kolajen takviyelerinin derideki kırışıklığı azalttığına dair bilimsel bulgunun olmadığını belirterek, "Ağız yoluyla alınan kolajen diğer proteinler gibi sindirim sisteminde amino asitler ve peptitlere ayrılarak bir kısmı dolaşıma geçebilmekte. Özellikle hayvan çalışmalarında fibroblast kolajen üretiminden sorumlu olan fibroblastı uyardığına dair çalışmalar var. Ancak bu kolajenin direkt sindirim sisteminden kana geçerek ve doğrudan deriye ulaşıp derinin kırışıklığını azalttığına dair bir bulgu yok, bir çalışma yok. Özellikle son dönemlerde kolajen takviyeleri ile ilgili yapılan çalışmalarda bazı çalışmaların deri elastisitesini, deri nemini ve kırışıklığını azalttığına dair mevcut bulgular var. Ancak son yıllarda yapılan bu çalışmaların derlendiği meta analizler incelendiğinde ise özellikle finansal desteği yani endüstri tarafından desteklenen çalışmalarda bu kolajenin deri elastisitesini, nemini artırdığı, kırışıklığını azalttığına dair bulgular varken firma tarafından desteklenmeyen çalışmalarda ise bunun olmadığı gösterilmiştir. Yani kolajen takviyeleri ile ilgili yapılan finansal desteği olmayan ve etki gücü yüksek randomize kontrollü çalışmalarda derinin elastisitesini kırışıklık azaltmada aslında söylendiği kadar beklenen bir etki olmadığı yönünde. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. İlerde çok merkezli ve yanlı yaklaşılmayan çok merkezli geniş örneklemli çalışmalara ihtiyaç var" dedi.

REKLAM

Vücutta kolajen üretiminin zamanla azalmasını önlemek adına dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek, "Kolajen üretimi tabii ki yaşla azalmakla birlikte belirli bir yaşta başlanması ile ilgili bilimsel bir kanıt yok. Dolayısıyla kolajen üretiminin zamanla azalmasını önlemek adına derinin nemini artırmak yani deriyi düzenli olarak nemlendirmek, her yaşta özellikle genç yaştan başlayarak güneşten korumak, düzenli uyku, sigara kullanımının olmaması gibi faktörler de etkileyecektir. Bunlara daha çok dikkat etmek yani takviye kullanımından ziyade bunlara dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kolajen takviyelerinin yardımcı maddelerle kullanımı

Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek şöyle devam etti:

"Kolajen takviyeleri ile ilgili yan etkiler çok bildirilmemiş olmasına rağmen özellikle içeriğine ya da yardımcı maddelerine karşı duyarlılık söz konusu olduğunda alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor ve de emilimini artırması ya da kolajen üretimini artırmak adıyla C vitamini gibi birtakım kombinasyonlar mevcut. Bunların da eğer ki yeterli düzeyde dengeli beslenerek aldığı zaman kişi bazı hastalıklarda hani toksisiteye neden olabilir. O yüzden kombinasyonların da dikkatli kullanılması gerekiyor. Örneğin tiroit fonksiyonlarında değişiklik yapabileceği ya da fazla alımında toksisiteye neden olabileceği de çalışmalarda gösterilmiş. Aynı zamanda bu kolajen takviyelerinin kaç gram olduğu da önemli. Dolayısıyla firmalardan, ilaçlardan ilaçlara değişebilmekte."

REKLAM

Kelle paça ve kemik suyu tüketilmesinin kolajenler açısından etkisine değinen Prof. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek, "Kemik suyu ve kelle paça gibi geleneksel gıdalarda da kolajenler ve peptitler bulunmakta. Ancak pişirilme yöntemine ve kullanılan miktara göre değişkenlik göstermekte. Takviye kolajenlerde ise daha standardize edilmiş oranlarda bulunmakta. Dolayısıyla kelle paça kullanımının veya kemik suyu kullanımının hem deri için hem de kıkırdak için yeterli miktarda kolajen üretimine katkıda bulunduğu ile ilgili yeterli bir çalışma yok" diye konuştu.