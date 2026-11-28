Konya'da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan M.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki tatlı su çeşmesinden su dolduran P.G. (70) 26 Kasım'da bıçaklı saldırıya uğramış, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan M.H.K'yi yakalamıştı.
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