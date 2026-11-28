Konya'da Alacabel Tüneli'nde incelemelerde bulunuldu
AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Alacabel Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Alacabel Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Ekici, Seydişehir - Antalya kara yolunda bulunan tüneldeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İncelemenin ardından açıklama yapan Ekici, "Önemli ulaştırma yatırımlarından biri olan Alacabel Tüneli'nde son aşamaya gelindi. Bölge ulaşımına, ticaretine ve turizmine önemli katkılar sunacak projenin tamamlanmasıyla vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak." ifadelerini kullandı.
Ekici'nin programına, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.
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