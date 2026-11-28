Kaza, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Y.B. idaresindeki 42 FU 219 plakalı Tofaş marka otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen A.B.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araç otoparka kaldırıldı.

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