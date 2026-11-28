Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mavi Tünel İçme Suyu Hattı'nın Karatay etabı hizmete alındı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, bölgedeki su temini ve kalitesi konusunda yaşanan sorunların bu yatırımla giderileceğini söyledi.

Bölgede kaliteli içme suyu konusunda ciddi bir problem yaşandığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada toplamda 1,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımla 106 kilometrelik duktil borunun arazinin eğimine göre uygulaması tamamlandı ve mahallelerimize içme suyunu ulaştırıyoruz. Böylece merkezde vatandaşımızın çeşmesinden hangi kalitede su akıyorsa Ovakavağı’nda, Hayıroğlu'nda, Yarma'da, Şatır'da, İsmil ve Bakırtolu'da da o kalitede su akacak."

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Ovakavağı ve Hayıroğlu mahallelerinin tatlı suya kavuştuğunu, Yarma Mahallesi'ne de aynı suyun bağlanacağının KOSKİ tarafından müjdelendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Mavi Tünel İçme Suyu Hattı'nın Karatay etabı, dualarla hizmete alındı.