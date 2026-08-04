Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Kur'an kursundaki öğrencilere ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Halit Eroğlu Kur'an Kursu'ndaki öğrencileri ziyaret etti.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, çocukların manevi değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.



Kurstaki öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Altay, şunları kaydetti:



"Yavrularımızın yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek, güzel ahlaklı ve milli manevi değerlerimizi tanıyarak değerlendirmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi için emek veren tüm hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum."

