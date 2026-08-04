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        Konya'da "Koruyucu Aile Seferberliği" toplantısı yapıldı

        Konya'da koruyucu aile sayısının artırılmasına yönelik, "Koruyucu Aile Seferberliği" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Konya'da "Koruyucu Aile Seferberliği" toplantısı yapıldı

        Konya'da koruyucu aile sayısının artırılmasına yönelik, "Koruyucu Aile Seferberliği" toplantısı düzenlendi.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koruyucu aile hizmet modelinin yaygınlaştırılması, toplumsal farkındalığın artırılması ve kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

        Açıklamada ifadesine yer verilen İl Müdürü Arif Topal, bir çocuğun en temel ihtiyacının sevgi dolu bir aile ortamında büyümek olduğunu belirtti.

        Koruyucu aile hizmetinin yalnızca bir sosyal hizmet modeli olmadığını vurgulayan Topal, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın en güçlü örneklerinden birisi. Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe dokunmaktır. Bugün burada yalnızca bir toplantı gerçekleştirmiyor, Konya'nın vicdanını harekete geçirecek güçlü bir iyilik hareketini başlatıyoruz. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm gönüllülerimizle birlikte Konya'da Koruyucu Aile Seferberliği'ni ilan ediyoruz. Hedefimiz, daha fazla çocuğumuzu sevgi dolu aile ortamlarıyla buluşturmak ve Konya'yı koruyucu aile konusunda Türkiye'ye örnek bir şehir haline getirmektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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