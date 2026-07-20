Konya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da gerçekleştirilen etkinlikler üçüncü gününde sürüyor.





Kentin farklı noktalarında düzenlenen sergiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları ziyaretçileri ağırlıyor.



Yaşayan miras atölyelerinde katılımcılar geleneksel Türk el sanatlarını yakından tanıma ve uygulama imkanı buluyor.



Festival kapsamında Karatay Kültür Merkezi'nde ebru sanatçısı Fatma Betül Koyuncu'nun gerçekleştirdiği ebru atölyesi de sanatseverleri bir araya getirdi.



Geleneksel ebru sanatının inceliklerini uygulamalı olarak anlatan Koyuncu, katılımcılarla birlikte çeşitli desen çalışmaları yaptı.



Atölyeye ilgi gösteren katılımcılar, suyun üzerinde oluşan desenleri kağıda aktararak ebru sanatını deneyimleme fırsatı buldu.



Kentin farklı noktalarında açılan sergiler de ziyaretçilerden ilgi görüyor. Konya mutfağının tanıtıldığı gastronomi etkinliklerinde ise ziyaretçiler, festival için belirlenen lezzet duraklarında yöresel tatları deneyimliyor.



Festival etkinlikleri, akşam Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki ücretsiz Sefo konseriyle devam edecek.

