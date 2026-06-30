Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Konya merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Konya merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Konya merkezli Ankara, Diyarbakır, Niğde ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan yabancı uyruklu 4 firariyi de yakaladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Karatay Belediye Başkanı Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" progr...
        Karatay Belediye Başkanı Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" progr...
        Atların sessiz dostluğu otizmli çocukların gelişim yolculuğuna eşlik ediyor
        Atların sessiz dostluğu otizmli çocukların gelişim yolculuğuna eşlik ediyor
        Uzmanı uyardı: Hijyenik olmayan buzlar enfeksiyon riski taşıyor
        Uzmanı uyardı: Hijyenik olmayan buzlar enfeksiyon riski taşıyor
        Konya'da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
        Konya'da narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
        Konya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada: 1'i ağır 7 kişi yaralandı