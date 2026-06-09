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        Konya'da 100 öğrenci vakıf geleneği için piknikte buluştu

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları gereğince piknik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Konya'da 100 öğrenci vakıf geleneği için piknikte buluştu

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları gereğince piknik düzenlendi.

        Tarihi Kızılören Kandemir Hanı'nda düzenlenen etkinlikte 100 öğrenci bir araya geldi.

        Programda, öğrenciler sınav dönemlerinin yorgunluğunu düzenlenen etkinlikle attı.

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kültürel ve sosyal etkinliklerle gönül bağı kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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