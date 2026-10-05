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        Konya'da AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Konya'da AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda seçim hazırlıkları, saha çalışmaları, sandık güvenliği ve seçmen iletişimi değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, her an seçim olacakmış gibi hazırlandıklarını söyledi. Konya teşkilatlarının 31 ilçenin tamamında yıl boyunca sahada olduğunu belirten Özgökçen, seçim çalışmalarının yalnızca sandık dönemine bırakılmadığını ifade etti.

        Özgökçen, “Biz, sadece seçim kapıya dayandığında sokağa çıkan, sadece sandık göründüğünde sahaya inen, çalışmaya başlayan bir teşkilat asla olmadık. Bizim için her gün seçim günüdür, her an milletimizin huzuruna çıkma vaktidir. Biz her an, yarın seçim olacakmış gibi dipdiri olacağız, hazır olacağız. Seçim dönemleri, her zamankinden daha hassas, daha dikkatli ve daha uyanık olmamız gereken dönemlerdir. Rehavete yer yok, nasıl olsa kazanırız demeye yer yok.” diye konuştu.

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        Seçim İşleri Başkanlığı rehberliğinde yürütülen çalışmaların önemini vurgulayan Özgökçen, sandık güvenliği ve seçmen iletişimine ilişkin çalışmaların önemine değinerek, şöyle devam etti:

        "Sandık güvenliğinden seçmen iletişimine kadar hepsi bizim namusumuzdur. Konya teşkilatı olarak biz söz veriyoruz. Gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Sandık esaslı çalışmalarımızı en küçük, en kılcal damarlara kadar şimdiden tamamlayacağız. Biz tam motivasyonla, çelik gibi bir kararlılıkla, Cumhurbaşkanına 'mız ve Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizim rotamızı suni gündemler, dedikodular değil, milletimizin kendisi tayin eder. Konya olarak bu kutlu davanın kalesi olmaya, Türkiye’nin lokomotifi olmaya en güçlü şekilde devam edeceğiz."

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