Konya'da Büyükşehirin destekleriyle bal üretimi artıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi için verdiği desteklerle son 10 yılda kovan varlığı 93 binden 140 bine ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman hibe programlarıyla kentte arıcılığa ilgiyi artırdı.

Üreticilere verilen bal süzme makineleri, dinlendirme kazanları, polen tuzaklı kovanlar, sağım çadırları ve güneş enerjisi panelleri, küçük ölçekli işletmelerin üretim kapasitesini artırıyor.

Konya'da arıcılıkta kayıtlı işletme sayısı son 10 yılda 1012'den 1700'ün üzerine çıktı, kovan varlığı ise 93 binden 140 bin civarına ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin üretim gücünü artırmak için kırsalda yaşayan üreticilere desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

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Arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bozkır'da bal dolum, paketleme ve işleme tesisi kurduklarını anımsatan Altay, "Bu yatırımla bölgedeki arıcılık faaliyetlerini geliştirmeyi ve yerel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyoruz. Birçok ilçemizde, mahallemizde üreticilerimize farklı desteklerde bulunduk. Kovan ve bal sağım makinesi gibi teçhizat desteğiyle şehrimizi kovan ve koloni sayısını en fazla artıran iller arasına taşıdık." ifadelerini kullandı.