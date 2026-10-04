Konya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Giriş: 04.10.2026 - 22:15 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil Beyşehir-Antalya kara yolunda, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.T, H.T, U.K, M.K. ve Ç.K. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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