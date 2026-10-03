Beyşehir'deki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşanan 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Beyşehir-Isparta kara yolunda birinde çekicinin, diğerinde otomobilin karıştığı iki ayrı kaza yaşandı. Beyşehir-Antalya kara yolunda ise Kaymakam Virajı mevkisinde otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazaların ardından ihbar üzerine olay yerlerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kaza yerlerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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