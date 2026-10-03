Beyşehir'deki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Kaza yerlerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyşehir-Isparta kara yolunda birinde çekicinin, diğerinde otomobilin karıştığı iki ayrı kaza yaşandı. Beyşehir-Antalya kara yolunda ise Kaymakam Virajı mevkisinde otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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