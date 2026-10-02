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        Beyşehir'de kampüste festival coşkusu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite hayatına yeni başlayan öğrenciler için "2026-2027 Oryantasyon ve Tanışma Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Beyşehir'de kampüste festival coşkusu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite hayatına yeni başlayan öğrenciler için "2026-2027 Oryantasyon ve Tanışma Festivali" düzenlendi.

        Ali Akkanat Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yeni eğitim dönemine renkli ve coşkulu bir başlangıç yapmasını sağladı.

        "5 okul, tek kampüs, ortak gelecek" sloganıyla düzenlenen festivalde öğrenciler halat çekme, çuval yarışı ve balon patlatma gibi yarışmalarda kıyasıya mücadele etti.

        Festivale Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile birlikte çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

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