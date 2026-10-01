Konya'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 70 şüpheliden 10'u tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlarda, 8 bin 808 gram kubar esrar, 744 gram kenevir tohumu, 545 adet sentetik hap, 328 kök kenevir, 169 gram sentetik uyuşturucu, 32 gram metamfetamin, 10 gram kokain ele geçirildi.

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