Konya'da trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı

Kazada, biri bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

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