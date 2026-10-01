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        Konya'da trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Konya'da trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı

        Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesi Etibank yolunda M.K. idaresindeki 42 ANU 537 plakalı otomobil ile B.T'nin kullandığı 42 ZC 290 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, biri bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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