Konya'da trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Giriş: 01.10.2026 - 20:40 Güncelleme:
Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebeğin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Alaylar 2 Mahallesi Atatürk Caddesi Etibank yolunda M.K. idaresindeki 42 ANU 537 plakalı otomobil ile B.T'nin kullandığı 42 ZC 290 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, biri bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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