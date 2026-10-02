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        Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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