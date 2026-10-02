Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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