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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilenler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, Konya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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