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        Konya'daki trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Konya'daki trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        H. U idaresindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, Susuz Mahallesi yakınında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü H.U, R.U, E.U, S.U. ile çocukları Ö.F.U yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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