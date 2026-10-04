Konya'daki trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Giriş: 04.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
H. U idaresindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, Susuz Mahallesi yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü H.U, R.U, E.U, S.U. ile çocukları Ö.F.U yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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