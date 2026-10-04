Konya'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobilden yakıt kokusu gelmesi üzerine ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı. Tedbir olarak her iki yönden bir süre ulaşıma kapatılan yol, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.M.K. ile araçta bulunan C.A.B. ve Y.İ.K. yaralandı.

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