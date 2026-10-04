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        Konya'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Konya'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya’nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Beyşehir-Antalya kara yolunun 1. kilometresinde, A.M.K. yönetimindeki 42 H 2928 plakalı otomobil, Beyşehir şehir merkezi yönüne seyir halindeyken refüje devrilerek ters döndü.

        Kazada sürücü A.M.K. ile araçta bulunan C.A.B. ve Y.İ.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen otomobilden yakıt kokusu gelmesi üzerine ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı. Tedbir olarak her iki yönden bir süre ulaşıma kapatılan yol, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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