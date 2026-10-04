Konya'da Sille Mimar Evi açıldı
Mimarlar Odası Konya Şubesi'nin yeni sosyal tesisi Sille Mimar Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Mimarlar Odası Konya Şubesi'nin yeni sosyal tesisi Sille Mimar Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
9. Konya Mimarlık Festivali kapsamında düzenlenen açılış töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tesisin Mimarlar Odası'na hayırlı olmasını diledi.
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de mimarlar için tahsis edilmiş bir mekanı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Arif Demir, törene katılanlara teşekkür etti.
Süreçte Konya Büyükşehir Belediyesinden büyük destek gördüklerini ifade eden Demir, tesisin mimarlara, mimarlık bölümü öğrencilerine ve mesleğe ilgi duyan herkese hayırlı olmasını diledi.
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