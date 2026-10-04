Konya'da Sille Mimar Evi açıldı

Süreçte Konya Büyükşehir Belediyesinden büyük destek gördüklerini ifade eden Demir, tesisin mimarlara, mimarlık bölümü öğrencilerine ve mesleğe ilgi duyan herkese hayırlı olmasını diledi.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da Konya'nın tarihi mahallesi Sille'de mimarlar için tahsis edilmiş bir mekanı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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