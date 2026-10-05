Akşehir TSO'da Ender Kalkan, güven tazeledi

Kalkan, "İş dünyamız için hayırlı olsun. Akşehir TSO'nun yeni dönemi hepimize hayırlı olsun." dedi.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Kalkan, yeni dönemin iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komiteleri üyeleri ve meclis üyeleri seçimleri yapıldı.

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