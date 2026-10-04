Konya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta İ.E. (55), eşi V. E.'ye (50) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan V. E. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu belirledikleri adreste bulunan zanlıyı gözaltına aldı.
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